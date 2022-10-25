رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية كازاخستان علي خان اسماعيلوف.