السودان: تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، أمس، تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 200 قتيل.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن نبيل عبدالله، في بيان، إن القيادة العسكرية قررت «تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة».

وأكد البيان أن القيادة «حركت يوم السبت 22 أكتوبر لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية بالإقليم، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي، وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة».

من جهة أخرى، أعلنت جامعة النيل في مدينة الدمازين «تعليق الدراسة في كل كليات الجامعة الى أجل يسمى لاحقاً».

وكان آلاف المحتجين تجمعوا الأحد أمام مقر الحكومة الإقليمية وأضرموا فيه النيران اعتراضاً على تصاعد العنف القبلي.

وفرض حاكم الولاية أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ، الجمعة، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة «لوقف» القتال القبلي.