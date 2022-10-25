اليابان: بناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين أمر ضروري

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، كبير أمناء مجلس الوزارء ماتسونو هيروكازو، إنه من الضروري لليابان والصين بذل جهود لبناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة.

وجاءت تصريحات ماتسونو غداة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيماً للحزب الشيوعي لولاية ثالثة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، أمس، أن ماتسونو قال إن العلاقات بين البلدين تنطوي على مجموعة من الاحتمالات، لكنهما يواجهان العديد من التحديات الصعبة، والقضايا المعلقة.

وشدد على أن اليابان ستواصل قول ما يبنغي قوله، وتدعو الصين إلى التصرف بمسؤولية. كما ستعمل طوكيو مع بكين على معالجة القضايا المشتركة، بينما تجري محادثات بشأن القضايا المعلقة والمسائل الأخرى.

ورداً على سؤال بشأن موعد عقد قمة بين زعيمي البلدين، قال ماتسونو إن الأمر لم يتقرر بعد. لكنه قال إن الحكومة ستتخذ خطوات على مستويات عدة للتعامل مع هذه المسألة.