روسيا تتهم أوكرانيا بالتجهيز لصنع "القنبلة القذرة"

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنّ أوكرانيا دخلت "المرحلة الأخيرة" من صنع "القنبلة القذرة"، وهو ما تشير إليه موسكو منذ الأمس والذي رفضته كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.

وقال المسؤول عن المواد المشعّة والمنتجات الكيميائية والبيولوجية داخل الجيش الروسي اللفتنانت جنرال ايغور كيريلوف، في بيان: "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، هناك منظّمتان أوكرانيّتان لديهما تعليمات محدّدة لصنع ما يسمى بالقنبلة القذرة. دخل عملهما المرحلة النهائية".

وأضاف: "الهدف من هذا الاستفزاز اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا وبالتالي إطلاق حملة ضخمة معادية لروسيا في العالم"، معتبراً أنّ كييف تريد على وجه الخصوص تخويف السكان المحليين وزيادة تدفّق اللاجئين عبر أوروبا.

وحذر من أن "تفجير عبوة ناسفة مشعّة يؤدّي حتماً إلى تلوّث المنطقة على مساحة تصل إلى عدّة آلاف من الأمتار المربعة".

وتتكوّن القنبلة الإشعاعية أو ما توصف بـ"القنبلة القذرة" من متفجّرات تقليدية محاطة بمواد مشعّة معدّة لنشرها في الغبار وقت الانفجار.