محكمة إسرائيلية ترفض عرقلة الاتفاق مع لبنان

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقاً تاريخياً توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وكانت الالتماسات قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة الإسرائيلية التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر، إجراء تصويت كامل في الكنيست على الاتفاق. وأزال قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل. ويمثل الاتفاق تسوية مهمة بين الدولتين ويمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية، وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت أخيراً. وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إنه تلزم مصادقة الكنيست عليه.