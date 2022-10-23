انتهاء الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال بمقتل المنفذين

انتهى الهجوم الذي شنّه متطرّفون من حركة الشباب الإرهابية على فندق في كيسمايو في جنوب الصومال في ساعة مبكرة من مساء الأحد بمقتل المهاجمين الثلاثة بعد تواصل الهجوم لمدة ست ساعات، وفق مصادر في الشرطة.

وقال محمد حسن الضابط في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس "عاد الوضع إلى طبيعته، المهاجمون الثلاثة قتلوا . وقوات الأمن في ولاية جوبالاند تسيطر على الوضع. نجري تحقيقات لمعرفة عدد الضحايا"، علما أن آخر حصيلة أشارت إلى مقتل أربعة مدنيين.