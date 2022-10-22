الإعفاء الجمركي للسيارات" ورفع الفائدة على الشهادات و"شوبير" في المستشفى.. الأبرز في صحف السبت المصرية

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت، عدداً من الأخبار الهامة جاء من أبرزها تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل وآخر تطورات الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وتستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

• صحيفة الأهرام:

- الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد "أبو سمبل" في حضور 3 آلاف سائح

تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني صباح اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري بمعبده الكبير قدس الأقداس بأبو سمبل.

وقال مدير آثار أسوان والنوبة الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الشمس تعامدت على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبي سمبل في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة واستمر ت 20 دقيقة، لتعلن بداية موسم الزراعة والإنبات عند القدماء المصريين، مشيراً إلى أن الظاهرة تعد فريدة من نوعها؛ حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان وجسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.

- 51 مليار جنيه لدعم الخبز ولا زيادة بسعر الرغيف

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية، بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي.

• صحيفة أخبار اليوم

- وزيرة الهجرة: الإعفاء الجمركي للسيارات يسرى على جميع المغتربين بالخارج دون شروط

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن هناك بعض الشروط التى تم وضعها للحصول على الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وذلك فى مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تحدد بقيمة التكلفة التى كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت أن هذا الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكى مر عليه ثلاثة شهور.

- الإسكان: طرح قطع أراضي خلال شهر ديسمبر المقبل بآليات تخصيص جديدة

كشف معاون وزير الإسكان المصري الدكتور وليد عباس، أنه سيتم طرح قطع أراضي جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل، وفي حال وجود طلب كثيف سوف نطرح المزيد، مشيرًا إلى أن تخطيط المناطق المخصصة للإسكان الاجتماعي حرص على البناء بنسبة 25% فقط من المساحات المخصصة، مع تخصيص 75 % للمساحات الخضراء والطرق والخدمات لتوفير حياة جيدة للمواطنين قاطني هذه المدن.

• صحيفة المصري اليوم

- نقل شوبير إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم له.

وقال مصدر مقرب منه لـ"المصري اليوم": "ارتفع ضغط كابتن شوبير بشكل مفاجئ، وتسبب في ضيق بالتنفس وتم نقله للمستشفى للاطمئنان على حالته".

- استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-10-2022:

- عيار 24 سجل 1270.75 جنيها (شراء)، 1265.25 للبيع، الإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل غرام.

- عيار 21 سجل 1112 جنيهًا (شراء)، و1107 للبيع، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل غرام.

- عيار 18 سجل 953.25 (شراء) و948.75 للبيع، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل غرام.

• صحيفة الوطن

- وزير التعليم: غلق مراكز الدروس الخصوصية غير الملتزمة بالمنظومة الجديدة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي، إن خطة الوزارة ترمي لغلق مراكز الدروس الخصوصية التي لا تقدم خدمة تعليمية جيدة متوافقة مع فلسفة منظومة التعليم الجديدة، ونظام التقييم المعمول به من الوزارة، وكذلك ملائمة أماكن السناتر والتأكد من سلامتها على صحة الطلاب، ومنطقية الأسعار، وأيضا التأكد من ملائمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب.

- "تسويق السياحة": نستعد لاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

يستعد القطاع السياحي المصري للمشاركة في الدورة الـ42 لمعرض لندن السياحى (WTM2022)، الذي يقام في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل. وقال رئيس لجنة تسويق السياحة محمد عثمان، إن المعرض يقام هذا العام بعد مرور نحو 3 أيام من الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الأقصر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر والتي اكتشفها العالم البريطاني "هوارد كارتر"، موضحًا أن اللجنة تجري اتصالات حاليًا مع منظمي المعرض لجعل الأقصر ضيف شرف المعرض هذا العام.

• صحيفة الشروق

- مي عبد الحميد: هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ أكثر من 65 مدينة جديدة

قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى المهندسة مى عبد الحميد، إن هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ أكثر من 65 مدينة جديدة للمساهمة في تخفيف التكدس في المدن القديمة.

• موقع مصراوي

- 4 بنوك خاصة ترفع سعر الفائدة على الشهادات والودائع لتصل لـ 15%

أقرت 4 بنوك خاصة رفع أسعار الفائدة بداية من أكتوبر الجاري على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات أو الوديعة قصيرة الأجل لإتاحة سعر عائد مرتفع على مدخرات العملاء بما يساعدهم على جذب سيولة جديدة من البنوك المنافسة أو الاحتفاظ بمدخرات عملائهم الحاليين دون الذهاب لبنك منافس.

وجاء قرار البنوك وهي التجاري الدولي CIB والمشرق وQNB الأهلي والقاهرة، برفع سعر الفائدة على أوعية الادخار بعد أقل من شهر من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائد ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18% وهو ما قد يُظهر احتياج هذه البنوك لنسبة سيولة لتعويض آثار زيادة الحد الإلزامي.