أوكرانيا تعلن استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في خيرسون

أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، فيما قامت السلطات المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف.

وكتب مستشار الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، عبر تطبيق تليغرام "منطقة خيرسون: تمت استعادة 88 بلدة". وكانت سلطات كييف قد أعلنت في حصيلة سابقة في 13 أكتوبر أنها استعادت 75 بلدة وقرية.

ولم يتضح متى تمت استعادة هذه البلدات.

في هذه الاثناء، تعهد المسؤولون الروس تحويل مدينة خيرسون الرئيسية في المنطقة إلى "حصن" من خلال بناء دفاعات فيها.

وقال مسؤولون روس الخميس إنه تم إجلاء نحو 15 ألف شخص من منطقة خيرسون التي أعلنت روسيا ضمها.