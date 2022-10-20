الجيش الأوكراني قلق من "خطر متزايد" لهجوم روسي جديد انطلاقا من بيلاروس

أبدى الجيش الاوكراني، اليوم الخميس، قلقه من "خطر متزايد" لهجوم روسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروس التي شكلت اراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو اوكرانيا نهاية فبراير.

وصرح المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف، للصحافيين بان "الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروس يتصاعد"، مؤكداً أن "خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد"، علماً أن موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الايام الاخيرة.