150 قتيلاً في يومين من الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

أكد مصدر طبي سوداني، اليوم الخميس، مقتل 150 شخصا وجرح 86 آخرين نتيجة اشتباكات قبلية بين قبائل الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي بولاية النيل الازرق، جنوب السودان.

وقال مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف "أمس (الاربعاء) واليوم (الخميس) قتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب وأغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86" آخرون.