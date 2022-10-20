النفط يرتفع في ظل شح المعروض مع سحب أميركا المزيد من الاحتياطي

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إذ عادل الحذر من شح المعروض الأثر السلبي للغموض بشأن الطلب وسحب الولايات المتحدة المزيد من الخام من احتياطيها الاستراتيجي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 2.38 دولار أو 2.6% إلى 92.41 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي أجل تداوله اليوم الخميس، 2.73 دولار، أو 3.3% إلى 85.55 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما في أسبوعين بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يخطط للإفراج عن 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وأشار بايدن، في تصريحات الأربعاء، إلى خطط الولايات المتحدة لإعادة شراء النفط لملء الاحتياطي إذا انخفضت الأسعار بدرجة كافية.