ميقاتي يأمل ببوادر لخروج لبنان من الأزمات

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، عن أمله أن يحمل الآتي من الأيام بوادر أمل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات، والانطلاق في عملية النهوض.

وقال ميقاتي، خلال رعايته، في السرايا الحكومي، أمس «مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بمشاركة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ميلاني هونشتاين: «في زمن التحولات العالمية الكبرى، وفيما لبنان يعبر مرحلةً من الاستحقاقات المصيرية، يمليها الدستور والقانون وواقعُ الحياة العامة في الداخل والخارج، رُبَّ سائل عن الجدوى الآنية لإطلاق استراتيجية طموحة للتحول الرقمي في لبنان، في هذا الوقت بالذات».

وأضاف: «نحن لا نفقد الأمل بالمستقبل، وإننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا إلى ضفة الأمان، والنهوض معهم من الأزمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب».

وشدد ميقاتي على «أنه منذ تولَّيْنا مهماتِنا في هذه المرحلة الدقيقة، لم نَحِدْ عن أهدافِنا في اتخاذ الخطوات الآيلة إلى إرساء أسس الإصلاح المستدام في الدولة، معتمدين رؤية استراتيجية شاملة، وبرامج ومشروعات محددة الأهداف لدعم الإدارة العامة في تأدية دورها».

وأضاف «وسط الاستحقاقات المتنوعة التي يراهن عليها بلدُنا المثخن بالجراح، نتمسك أكثر من أي وقت بالاستحقاق الإصلاحي، حيث يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور إلى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في إعادة شرايين الحياة إلى الإدارة العامة ومختلف القطاعات».

وأكد ميقاتي أن «طموحنا ثابت في تحويل لبنان إلى بلد متقدم في مجال الخدمات الرقمية، وإعادتِه مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والاستثمار والسياحة».