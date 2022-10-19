الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة.. والأراضي المضمومة محمية بـ «النووي»

قال الكرملين، أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة العسكرية في روسيا «حتى الآن»، لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية، وأكد أن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريباً 30% من محطات الطاقة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف: «في الوقت الحالي، لا يوجد مرسوم رئاسي (بشأن إنهاء التعبئة)».

يأتي تصريحه بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إنهاء التعبئة في العاصمة، وإغلاق مكاتب التجنيد فيها.

وأعلن بوتين عن التعبئة على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا في 21 سبتمبر، في خطوة أدت إلى حركة نزوح للرجال، وأثارت بعض الاستياء.

وقال بوتين، الأسبوع الماضي، إنه يهدف إلى إنهاء الحملة «في غضون أسبوعين تقريباً».

وقال بيسكوف إن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، من دون أن يسمّيها، وأضاف: «بهذه الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز، وقد أُنجزت في بعض المناطق».

وأكد أن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين، وهو 300 ألف جندي.

وأوضح بيسكوف أن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية. وأشار إلى أن «هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية، وتحظى بالقدر نفسه من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية».

على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن جيشها حقق تقدماً طفيفاً في ساحة المعركة بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا عبر الاستيلاء على قرية جوروبيفكا.

وكانت هيئة الأركان العامة في كييف، قد قالت في تقريرها الصباحي عن الوضع في البلاد، إنه تم صد محاولات الهجوم الروسية بنجاح في كل من خاركيف ومنطقة دونيتسك المجاورة.

في المقابل، أعلن الرئيس زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريباً 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة، بما فيها كييف، بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة أمس.

وقال زيلينسكي على «تويتر»: «منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب في أعطال هائلة في كل أنحاء البلاد»، مضيفاً: «لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين».

وصرح المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني: «الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد، لأن مناطقنا تعتمد على بعضها بعضاً»، معتبراً أنه «من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة».

وذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية «إنيرغوأتوم»، في بيان، أن القوات الروسية «خطفت»، الإثنين، مدير تكنولوجيا المعلومات أوليغ كوستيوكوف، ومساعد المدير العام لمحطة (زابوريجيا) أوليغ أوشيكا، و«اقتادتهما إلى وجهة مجهولة».

ودعت «إنيرغوأتوم» رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى «بذل كل الجهود الممكنة» للإفراج عنهما.

وتحدثت هيئة الأركان العامة أيضاً عن إرسال الجيش الروسي 43 مسيّرة «شاهد-136 إيرانية الصنع أسقط الجنود الأوكرانيون 38 منها»، وتبنت «22 ضربة» نفّذتها الإثنين القوات الجوية الأوكرانية. ورداً على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت موسكو تستخدم طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا، قال بيسكوف أمس: «ليس لدينا مثل هذه المعلومات».