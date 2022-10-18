البرلمان العراقي يصوت على أعضاء الحكومة الجديدة السبت المقبل

أعلن تحالف إدارة الدولة تصويت البرلمان العراقي على كامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في جلسة تعقد يوم السبت المقبل.

وقال التحالف في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قرر دعوة البرلمان لعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أمس، قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولى دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق وأن أعلن عنها، وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.