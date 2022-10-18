ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة الروسية إلى 13 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 13 شخصاً بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصاً وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.