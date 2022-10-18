ميدفيديف يحذّر إسرائيل من دعم أوكرانيا

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل، أمس، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلاً إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على «تليغرام»، إن «إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا».

وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذاً، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الذي يتولى أيضاً حقيبة الشؤون الخارجية، إن مكتبه لن يعلّق على تصريحات ميدفيديف.