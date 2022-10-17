اغتيال مسؤول سوري بتفجير عبوة ناسفة في سيارته

لقي مسؤول محلي في محافظة حمص السورية حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته.

وقال مصدر أمني في مدينة حمص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل صباح اليوم الاثنين رئيس مجلس مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي أحمد حمد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته".

وأضاف المصدر أن "مدة ولاية حمد لرئاسة مجلس مدينة تلبيسة كانت ستنتهي خلال اليومين القادمين".

واتهم المصدر الأمني "خلايا إرهابية بالوقوف وراء اغتيال رئيس مجلس مدينة تلبيسة".

وكان رئيس مجلس بلدة في محافظة درعا جنوب سورية قتل برصاص مسلحين قبل أيام.