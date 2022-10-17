هجمات بطائرات مسيرة على وسط كييف

استهدفت هجمات بواسطة "طائرات مسيّرة انتحارية"، صباح الإثنين، حياً بوسط كييف وسمع دوي عدة انفجارات شديدة، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.

ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و6,58 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

وبعيد الانفجارات، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك: "تعرضت العاصمة لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية".

وبعد الضربات الأولى شاهد صحافي في وكالة فرانس برس إحدى المسيّرات تسقط على مبنى، فيما كان شرطيّان يحاولان إسقاطها بأسلحتهما.

واستهدفت الهجمات حي شيفشنكيفسكي بوسط كييف، بحسب ما أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي طلب من السكان لزوم الملاجئ.