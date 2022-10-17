بالصور.. بايدن يدلي بتصريحات صحافية وهو يتناول الآيس كريم

قام الرئيس الأميركي جو بايدن، بزيارة مفاجئة إلى أحد محال بيع المثلجات والآيس كريم، في ولاية أوريغون، وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء، بايدن وهو يشتري الآيس كريم، ويقوم بالدفع عن طريق العملات النقدية.

وأظهرت الصور التي جمعتها «الإمارات اليوم»، بايدن وهو يبدو في حيرة من أمره، بشأن اختيار نكهة الآيس كريم الذي سيتناوله، كما ظهرت بحوزته أوراق نقدية قليلة من فئة الـ20 دولاراً، وقام بدفع القيمة نقداً من خلالها، وبعد تسلّمه الآيس كريم، بدأ في تناوله والتحدث إلى وسائل الإعلام حول «هجوم الكابيتول».

وذهب بايدن إلى ولاية أوريغون لدعم حملة الحاكمة الديمقراطية تينا كوتيك، وقال للصحافيين إن الملف الذي قدمه أعضاء لجنة التحقيق حول هجوم الكابيتول «لا لبس فيه».

ووصف بايدن أحدث الشهادات والأدلة المصورة التي قدمها أعضاء الكونغرس، الذين يحققون في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، والتي تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون في مجلس النواب المساعدة، بأنها «مؤذية».

وقال بايدن لوسائل الإعلام من داخل محل الآيس كريم: «أعتقد أن الشهادة والفيديو مؤذيان فعلياً. وأنا أقوم بكل ما بوسعي لكيلا أعلق، ولكي أرى ما يحصل. لكن هذا مؤذ فعلاً».

وأضاف: «لكن إذا قلت المزيد عن ذلك، فسوف تسألونني، وعن وجه حق، إذا كنت أحاول التأثير في المدعي العام. الوضع ليس كذلك، لم أتحدث معه أبداً».

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، التي تضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، نشرت الخميس الماضي، مقطع فيديو يظهر مسؤولي الكونغرس وهم يطلبون المساعدة أثناء الاقتحام.

وفيما كان من المقرر أن تكون آخر جلسة استماع للجنة قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل، نشر أعضاء الكونغرس صوراً للمرة الأولى لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وأشخاص آخرين، وهم يوجدون في مكان آمن.

واختتمت اللجنة أيضاً جلسة الاستماع باستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته حول دوره في اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت عضو اللجنة، زوي لوفغرين، استناداً إلى أدلة جمعتها اللجنة، إن «الرئيس السابق ترامب كانت لديه خطة معدة مسبقاً، وضعت قبل أشهر من الانتخابات، لكي يعلن أنه فاز ليلة الانتخابات، بغض النظر عن نتيجة فرز الأصوات».