مقتل 5 في أعمال عنف قبلية بغرب السودان

قال الجيش السوداني اليوم السبت إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في اشتباكات قبلية بين أفراد قبيلتي المسيرية والنوبة بولاية غرب كردفان في السودان.

وذكر الجيش في بيان أنه تمت السيطرة على أعمال العنف التي وقعت يومي الجمعة والسبت في بلدة لقاوة بعد تدخل الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.

وتقع لقاوة خارج منطقة من الولاية يسيطر عليها فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي لم توقع على اتفاق السلام.

لكن الحركة نفت في بيان أمس أي تورط لها في أعمال عنف في لقاوة أو ضلوعها في أي عداوة تجاه المسيرية، وقالت إن الأحداث نتجت عن نزاع على أرض في البلدة.