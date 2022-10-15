التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة

أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق اليوم السبت عدم المشاركة في حكومة ائتلافية "مجربة" لم ولن تلبّي طموح الشعب العراقي .

وقال صالح محمد العراقي الناطق باسم زعيم التيار مقتدى الصدر ، في بيان اليوم " نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية، أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين ".

وأضاف أن" كل من يشترك في وزارات معهم لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق".