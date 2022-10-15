مقتل فلسطينيَّين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قُتل فلسطينيان أحدهما طبيب برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية مستمرة في مخيم جنين للاجئين. وقال في بيان «نفذت قوات الجيش وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلي عمليات استباقية ووقائية في مواقع عدة»، في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال العملية التي أُلقي فيها القبض على ناشط مسلح من حركة حماس وشخصين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن «قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي». ودانت الرئاسة الفلسطينية «العملية الجديدة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين أمس». وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، الإدارة الأميركية بالتدخل لدى إسرائيل «قبل فوات الأوان» على خلفية التصعيد الميداني في الضفة الغربية.