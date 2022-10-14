بوتين يقر بـ"قلق" الجمهوريات السوفياتية السابقة إزاء النزاع الأوكراني

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأن حلفاء موسكو ممثلين بالجمهوريات السوفياتية السابقة "قلقين" إزاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن النزاع لا يؤثر على علاقاتهم بالكرملين.

وقال بوتين للصحافيين في أعقاب قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في كازاخستان "شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية. لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول".