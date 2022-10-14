السفيرة الأميركية تحذّر من الهجمات على المنطقة الخضراء

حذّرت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ألينا أل رومانوسكي، من أن الهجمات التي تعرضت لها المنطقة الخضراء تقوض الديمقراطية، وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.

وقالت رومانوسكي، في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، أمس: «يجب على الشعب العراقي إيجاد حلول لخلافاته السياسية لتحقيق مطالبه من خلال الوسائل السلمية فقط».

وكان رئيس الحكومة العراقية السابق، مصطفى الكاظمي، قد دعا أمس القوات العراقية إلى منع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت، مؤكداً رفضه القاطع أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إنه «في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة للبرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي». وأضاف «وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت».