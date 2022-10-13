أبو الغيط: الجامعة العربية جاهزة لبذل مساعي دعم السلام في السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جاهزية الجامعة العربية لبذل أية مساع حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لنائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني جعفر الميرغني، وتسلم نسخة من الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية الذي تم توقيعه يوم السبت الماضي بين "قوى إعلان الحرية والتغيير/التوافق الوطني" و"المبادرة السودانية للتوافق" حول الترتيبات الدستورية، وفق بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط استمع إلى شرح للجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على المستويات كافة بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام رحب بموقف الحزب المبدئي الرافض لأية مساعي لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقاً من انتماء السودان لأمته العربية.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط شجع بقوة كل جهد سوداني يصب في مصلحة التوصل إلى برنامج وطني لتشكيل أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالية بما يرسي قيم الدولة الحديثة والرشيدة التي يستحقها الشعب السوداني، كما رحب عالياً بالجهود الحثيثة التي يبذلها الحزب الاتحادي الديمقراطي والتي أفضت إلى التوقيع على هذا الإعلان السياسي المهم.

وأفاد المتحدث بأن الأمين العام يرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أية اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية ذلك.