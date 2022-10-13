بوتين يحضر قمة «أبيك» في تايلاند الشهر المقبل

قبِل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة تايلاند لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك الشهر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «بانكوك بوست»، أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن وزارة الخارجية أبلغت الأجهزة الأمنية بالفعل بإجراء الاستعدادات الأمنية اللازمة للاجتماعات المقررة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل. وأضاف المصدر أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل ممثلاً عنه، بينما لم يتأكد حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد.