رئيس تشاد يعين زعيم المعارضة رئيسا للوزراء

قام رئيس تشاد محمد إدريس ديبي بتعيين زعيم المعارضة صالح كيبزابو رئيسا للوزراء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرy للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم إعلان تعيين كيبزابو رئيسا للحكومة عبر التلفزيون الرسمي بعد يومين من تصريح الرئيس ديبي بأنه يعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما مدد فترة توليه المنصب سنتين.

وكان كيبزابو، رئيس حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، والذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وكان شديد الانتقاد لوالد ديبي، الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي تم اغتياله.