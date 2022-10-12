مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعلن عن التوصل إليها أمس الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، اجتمع صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، للبحث باتفاقية ترسيم الحدود.

وفي ختام الاجتماع، صوت المجتمعون ​​لصالح الموافقة على الصفقة، بينما امتنعت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد عن التصويت.

ونقلت قناة "آر.تي.عربية" الروسية اليوم عن مكتب لابيد قوله إن "جلسة مجلس الوزراء انتهت وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص لابيد وفقا للنص التالي: هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".

وصوت رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت لصالح الاتفاق، قائلا إنه "في ظل الظروف الحالية، من الصواب الموافقة عليه".