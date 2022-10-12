فتاة "أيزيدية" مختطفة منذ 2014 تعود إلى أهلها في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تمكن جهاز المخابرات الوطني من إرجاع إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات منذ عام 2014 من أطراف مدينة الحسكة السورية.

وقالت الخلية في بيان إن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً بملف الأيزيديات المختطفات لدى عصابات (داعش) الإرهابية، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية"، وفق ما ذكرت قناة "السومرية".

وأضاف البيان أن "الجهاز شرع بوضع خطة خاصة لسحب الفتاة بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت المخابرات على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".

وأشار البيان إلى أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".