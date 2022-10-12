زيلينسكي يطالب بدرع جوي حول أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، قادة دول مجموعة السبع المجتمعين عبر الفيديو إلى الإسهام في إنشاء درع جوية لصد الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي، بحسب الترجمة الإنجليزية لخطابه الصادرة عن الرئاسة الأوكرانية «أطلب منكم تعزيز الجهود العامة للمساعدة مالياً في إنشاء درع جوية لأوكرانيا. سيكون الملايين من الناس ممتنين لمجموعة السبع على هذه المساعدة».

ودعا أيضاً إلى زيادة العقوبات على موسكو، وتكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الذي أصبح الآن في المرحلة الأخيرة من حكمه، مازال يتمتّع بمجال لمزيد من التصعيد».

وأضاف «هذا يمثل تهديداً لنا جميعاً».

واتهم موسكو بأنها «تحاول جرّ بيلاروس مباشرة إلى هذه الحرب»، غداة إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، المقرّب من الرئيس بوتين، أن البلديْن نشرا قوات مشتركة، دون أن يحدّد موقع نشرها.