البرلمان العراقي يحدّد جلسة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية

حدّد البرلمان العراقي يوم الخميس المقبل 13 أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء في البيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم 13 أكتوبر، وجدول الأعمال سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان المجلس قد أنهى، اليوم، القراءة الأولى لسبعة مشاريع قوانين، ومن بينها مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، ومشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً.