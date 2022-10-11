روسيا تعيد رفات 62 جندياً إلى أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أعادت إليها، بعد مفاوضات، رفات عشرات الجنود الأوكرانيين قتل بعضهم في سجن أولنيفكا الذي اتهمت كييف القوات الروسية بقصفه في يوليو الماضي.

وقالت الوزارة الأوكرانية المسؤولة عن إعادة دمج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّت عملية نقل أخرى: أعيد 62 جندياً قتلوا إلى بلدهم. كانت المفاوضات صعبة، لكن أمكن إعادة جنودنا، خصوصا الجنود من أولنيفكا".