روسيا تشن ضربات جديدة على أوكرانيا.. وإطلاق صافرات الإنذار في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قصفت مجددا منشآت طاقة أوكرانية، بعد يوم على القصف واسع النطاق الذي نفّذته موسكو ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الروسي واصل ضرباته الواسعة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت القيادة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني، مضيفة أن جميع الأهداف المحددة تم استهدافها.

وتم إطلاق تحذير من وقوع غارة جوية في كييف، كما تعرضت مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسيا وميكولايف وريفنا للقصف.