بوتين يطالب بإصلاح مشاكل حشد القوات الإضافية الروسية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بوضع حد للمشاكل التي شابت حشد روسيا الجزئي لقوات إضافية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال بوتين في سان بطرسبرغ خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع زعماء عدة مناطق روسية، إن العديد من الصعوبات أصبحت واضحة الآن فقط.

وأضاف أن المشاكل ربما كانت تتراكم على مدى فترة طويلة من الزمن، ولكن الآن يجب التعامل مع الأخطاء.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها بوتين علناً بوجود مشاكل في التجنيد الإلزامي بعد الإعلان الشهر الماضي عن خطط لتجنيد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.