صيادون تونسيون ينتشلون جثث 8 مهاجرين

قال مسؤولون إن صيادين تونسيين انتشلوا، اليوم الاثنين، ثماني جثث لمهاجرين قبالة سواحل مدينة جرجيس الجنوبية، مرجحين أن يكون قارب المهاجرين قد غرق نهاية الشهر الماضي.

وتحتج عائلات المفقودين منذ الأسبوع الماضي في جرجيس لمعرفة مصير أبنائهم، حيث من المحتمل أن يكون قاربهم الذي يقل 18 شخصا قد غرق.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، لرويترز: "الصيادون الذين خرجوا خصيصا للبحث عن الغرقى في هذا القارب عثروا على ثماني جثث وفي انتظار معرفة مصير البقية".