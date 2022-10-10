مسلحون يفتحون النار على حافلتين مدرسيتين في باكستان

أصيب ما لا يقل عن أربعة أطفال، بعدما فتح مسلحون النيران على حافلتين مدرسيتين في شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين.

ووقع الهجوم الأول في سوات، مسقط رأس الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زي، حيث قٌتل السائق وأصيب مراهق بجروح نتيجة تعرضه لرصاصتين.

وقال المتحدث باسم شرطة سوات، مهران علي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المعتدون كانوا يستقلون دراجة بخارية، وفروا من موقع الحادث. وبدأت عملية بحث للقبض عليهم".

وأضاف أن حالة الطالب المصاب مستقرة، وخرج من مرحلة الخطر.

ووقع الهجوم الثاني في منطقة دير السفلى، خارج سوات، وأسفر عن إصابة ثلاثة طلاب، وفقاً لما قاله جولناز خان من شرطة منطقة دير السفلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن الحادث جدد المخاوف بشأن إعادة تجمع لعناصر من حركة "طالبان" في المنطقة.