مفتي القدس يستنكر حرق مستوطنين نسخاً من القرآن الكريم

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، ما أقدم عليه مستوطنون متطرفون من حرق نسخ من القرآن الكريم وتمزيقها، بمحاذاة مسجد قيطون قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

وأكد المفتي في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن "هذه التصرفات المقيتة والبغيضة، تعبر عن خطاب عنصري ضد الإسلام؛ من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى والاحتقان بينهم"، مطالباً بـ"وضع حد لمثل هذه الاعتداءات الرعناء التي تطال أبرز مقدسات المسلمين".