بوتين يأمر جهاز الأمن الاتحادي بحراسة جسر القرم

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر جهاز الأمن الاتحادي بتشديد الرقابة على جسر شبه جزيرة القرم الذي تضرر من انفجار ضخم في وقت سابق اليوم السبت.

وجاء في المرسوم: «سيتم منح جهاز الأمن الاتحادي صلاحيات لتنظيم وتنسيق تدابير الحماية لطريق النقل عبر مضيق كيرتش وجسر شبكة الكهرباء التابع للاتحاد الروسي إلى شبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز من منطقة كراسنودار القرم».

وهذا هو أول إجراء يتخذه الكرملين بعد الانفجار الذي يبدو أنه نجم عن هجوم على الجسر الذي بنته موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم.

وتم تقسيم المسؤولية عن أمن الجسر بين ثلاثة أطراف حتى الآن، وفقا للبرلماني الروسي ألكسندر تشينستاين. وقامت وزارة الدفاع بمراقبة المجال الجوي، وتولى الحرس الوطني في روسجفارديا المراقبة البحرية، وقامت وزارة النقل بمراقبة طرق السيارات والسكك الحديدية.