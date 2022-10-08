الرئاسة الأوكرانية تشير إلى «ضلوع روسي» في الانفجار على جسر القرم

اشارت الرئاسة الأوكرانية السبت إلى أن الانفجار الذي خلف أضرارا في جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة إلى «ضلوع روسي» في ما حصل.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة «من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. إذن، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا... كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي».