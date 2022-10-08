الكويت ترجئ عقد أول جلسة برلمانية إلى 18 أكتوبر

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إرجاء انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 أكتوبر.

وأعاد ولي عهد الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء يوم الأربعاء، ووافق فيما بعد على حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية.

ولم تؤد الحكومة اليمين الدستورية بعد بسبب اعتراض أكثر من أربعين نائبا. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.