العراق.. مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار سيارة في أربيل

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح، هم امرأتان وطفلان، بانفجار عبوة ناسفة أمس، كانت ملصقة بسيارة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، أن «عبوة ناسفة مزروعة في سيارة انفجرت، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة أربعة ركاب.. هم امرأتان وطفلان»، في حين لم يحدد البيان هوية الضحايا أو حيثيات الانفجار.

وأفاد من جهته، متحدّث باسم حكومة الإقليم أنّ «التحقيقات جارية من قبل القوات الأمنية لمعرفة طبيعة الانفجار».

وأفاد مسؤول أمني في أربيل بأن السائق الذي قتل هو ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكبيرين الممثلين للأكراد في العراق.

وقال أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي تحدث بشرط عدم الإفصاح عن هويته، إن السائق القتيل هو هاوكار عبدالله رسول (41 عاماً)، والمصابتان هما زوجته وأخته.

وقال المسؤول إن رسول كان عقيداً في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.