روسيا: يمكن تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 2" عند الضرورة

أعلنت موسكو الأربعاء أن إمدادات الغاز يمكن أن تتدفق عبر نورد ستريم 2، أحد خطوط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق، التي تضررت فيما يشتبه على نطاق واسع في أنه عمل تخريبي.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، للتلفزيون الرسمي الروسي الأربعاء "فيما يتعلق بنورد ستريم 2 حتى الآن، وفقا لتقييم أولي، فإن خط الأنابيب هذا في الواقع في حالة مناسبة من الناحية التقنية".

وعرض نوفاك توصيل الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 2.

وسجل مراقبون تحت الماء انفجارات قوية في 26 سبتمبر الماضي. ثم انخفض الضغط في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 ويمكن رؤية الفقاعات على سطح البحر.

ومع ذلك، فإن نوفاك قال إنه يمكن استخدام نورد ستريم 2 لتوصيل الغاز عند الضرورة.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تسعى فيه دول في أوروبا للعثور على مصادر أخرى للغاز قبل الشتاء في ظل ارتفاع الأسعار.