تقارير: اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية شرقي أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بالعثور على مقابر تضم رفات ما يربو على 50 مدنياً في بلدة ليمان التي حررتها القوات الأوكرانية مؤخرا.

وذكرت قناة هرومادسكي التلفزيونية الأوكرانية على الإنترنت أن "الروس حفروا خنادق وأجبروا الأشخاص الذين شكوا في تعاونهم مع الجيش الأوكراني على جمع جثث القتلى لإعادة دفنها". وعرضت القناة صورا للمقابر.

وأفادت التقارير بأن بعض الضحايا لقوا حتفهم بسبب تعرض البلدة للقصف.

وسيطرت قوات موالية لموسكو على ليمان في مايو الماضي بعد قصف عنيف، ثم استعادتها قوات أوكرانية مطلع أكتوبر الجاري، بعد قصف مكثف مجددا.

وتم التوصل إلى أسماء بعض القتلى، ولم يكن على شواهد قبور أخرى سوى أرقام.