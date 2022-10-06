استقالة وزير الأشغال الكويتي بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن عمار العجمي، وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية الجديدة التي شكلها الشيخ أحمد نواف الأربعاء، استقالته من الحكومة بعد دقائق من تشكيلها.

وقال العجمي عبر حسابه على "تويتر": "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة الجديدة لا تستطيع مع هذا الاعتذار أن تؤدي القسم الدستوري، باعتبار أنها لم تستكمل الشروط الدستورية لتشكيل الحكومة، إذ يلزم الدستور الكويتي في المادة 56 أن (ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم)، وبناء على ذلك فإن شرط جوهري في تشكيل الحكومة قد فُقد، مما يستحيل معه تشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء الأسماء الجديدة لوزارته الثانية حيث ضمت نائبين لرئيس الوزراء و9 وزراء جدد وامرأتين.

وحافظ 6 وزراء من الحكومة السابقة على حقائبهم في الحكومة الجديدة مع إجراء تغيير طفيف.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن الأربعاء إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء.