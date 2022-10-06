أمير الكويت يعيّن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، أمراً أميرياً، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وهذه هي المرة الثانية التي يسند هذا المنصب للشيخ أحمد النواف، حيث عُين رئيساً للوزراء للمرة الأولى في 24 يوليو، ليحل محل سلفه الشيخ صباح الخالد.

يذكر أن الشيخ أحمد نواف من مواليد 1956، وهو نجل أمير الكويت، وحاصل على بكالوريوس التجارة جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول، كما تم تعيينه وزيراً للداخلية في مارس 2022، وفي 24 يوليو 2022، تم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ثم قدم استقالته فور انتخاب مجلس الأمة ليصدر أمس مرسوم أميري بتكليفه رئاسة مجلس الوزراء الكويتي.

وتأتي إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف، عقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل بقصر بيان صباح أمس، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء السابق.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها للقيادة السياسية، عقب صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة، فيما صدر أمر أميري بقبول الاستقالة يوم الأحد الماضي.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة، عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلماني، على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.