بوتين يضم رسمياً أكثر من 15% من مساحة أوكرانيا

استكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رسمياً ضم أكثر من 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.

وأعلن مجلس الدوما، أن بوتين وقع أربعة قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، وأضاف أنه وقع أيضا على القوانين ذات الصلة بالتصديق.

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء استفتاءات في مناطق كانت تسيطر عليها في أوكرانيا. فيما قالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي.

ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على المناطق التي تم ضمها إلى الاتحاد الروسي. ويصل إجمالي ما ضمته لنحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، إلا أن الحدود الدقيقة لهذه المناطق غير واضحة.

وأظهرت خرائط عرضتها وزارة الدفاع الروسية أمس انسحابات سريعة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها حيث تتعرض لضغوط قوية من الهجوم الأوكراني المضاد.