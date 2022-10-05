سفير روسي: الدعم الأميركي لأوكرانيا يزيد مخاطر الاشتباك‭ ‬مع الغرب

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديداً لمصالح موسكو ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب.

وأضاف أنتونوف على تطبيق التراسل تليغرام اليوم الأربعاء: "نرى أن هذا يمثل تهديداً مباشراً لمصالح بلدنا الاستراتيجية".

وتابع: "توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية لأوكرانيا لا يؤدي فقط إلى إراقة دماء مطولة وخسائر جديدة، وإنما يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية".