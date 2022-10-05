صاروخ كوري جنوبي يسقط بالخطأ على قاعدة عسكرية

قال مسؤول عسكري إن صاروخاً باليستياً أطلق في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، حلق بشكل غير طبيعي وسقط على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الصاروخ "هيونمو-2" سقط داخل محيط قاعدة في جانجنيونج، وهي مدينة تقع على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدى فشل إطلاق الصاروخ إلى حالة ذعر بين السكان بعد تحطمه على الأرض وتسببه باندلاع حريق هائل.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب إن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل لكن رأسه الحربي لم ينفجر.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا أربعة صواريخ أرض أرض تكتيكية باتجاه بحر اليابان خلال تدريبات مشتركة، اليوم الأربعاء، رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستياً حلق فوق اليابان.