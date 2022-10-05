زيلينسكي يؤكد تحقيق مكاسب سريعة في الجنوب وتحرير عشرات البلدات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه يحقق تقدماً سريعاً وقوياً في الجنوب، وأنه استعاد عشرات البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء أمس، إن بعض الأراضي التي تمت استعادتها هي في خيرسون ولوهانسك ودونيتسك، حيث أجريت استفتاءات الأسبوع الماضي للانضمام إلى روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى ثماني بلدات في منطقة خيرسون الجنوبية تراجعت فيها القوات الروسية في مواجهة هجوم أوكراني مضاد، وفقا للخرائط العسكرية التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وأظهرت أحدث الخرائط التي كشفت عنها موسكو أن القوات الروسية انسحبت من العديد من البلدات في خيرسون، بما في ذلك مناطق على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر.

وفي خاركيف أظهرت الخرائط أن القوات الروسية تخلت بالكامل تقريبا عن الضفة الشرقية لنهر أوسكيل.