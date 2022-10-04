واشنطن تزود أوكرانيا براجمات صواريخ إضافية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء بأن واشنطن ستزود كييف بمساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار أميركي، تشمل راجمات صواريخ (هيمارس).

وقال البيت الأبيض في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس انضمت إلى المكالمة.

وأضاف البيان أن بايدن أكد أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وقال البيان إن بايدن "تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها أمام في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمد".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين المقبل، اجتماعاً طارئاً بشأن الوضع في أوكرانيا، وستنظر الدول الأعضاء في قرار قيد الإعداد يتعلق بالضم، بعد استخدام روسيا لحق النقض خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة، بحسب عدة مصادر دبلوماسية.